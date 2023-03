Jede Menge Dreck holten die ehrenamtlichen THW-Mitarbeiter am Wehr der Pernickelkmühle aus der Hase. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down THW reinigt die Hase Für den Dreck am Wehr ist jetzt der Osnabrücker Servicebetrieb zuständig Von Rainer Lahmann-Lammert | 08.03.2023, 16:44 Uhr

Die Hase voller Dreck und keiner zuständig? Das soll nicht wieder passieren. An der Pernickelmühle hat das Technische Hilfswerk (THW) jetzt den Müll aus dem Wasser geholt. In Zukunft wacht der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) über die Sauberkeit am Wehr.