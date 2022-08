Die Online-Karte von Chronotrains-EU zeigt (hier ausschnittsweise am Beispiel von Osnabrück), welche Städte im Radius von fünf Stunden Bahnfahrt erreichbar sind. FOTO: NOZ-Screenshot: chronotrains-eu.vercel.app up-down up-down Interaktive Erreichbarkeitskarte So weit kommt man ab Osnabrück in fünf Stunden mit dem Zug Von Sebastian Stricker | 04.08.2022, 15:23 Uhr | Update vor 12 Min.

Lust auf einen Städtetrip ohne allzu lange An- und Abreise? Eine neue Karte im Internet zeigt, wohin in Europa man von einem beliebigen Ort aus binnen fünf Stunden mit der Bahn fahren kann. Wir haben das interaktive Tool am Beispiel von Osnabrück getestet.