Kennst Du diese fünf bekannten Dinge aus Osnabrück? (Symbolbild) FOTO: imago images/Christian Ohde Leckeres und Sportliches Du lebst in Osnabrück? Dann solltest Du diese fünf Dinge aus der Stadt kennen Von Catharina Peters | 12.03.2022, 09:30 Uhr

Ein spezielles Brötchen, das es nur in Osnabrück gibt, ein Platz des Friedens oder einen Song zum Feiern: Du wohnst in Osnabrück oder bist möglicherweise hierher gezogen und hast dich gut eingelebt. Doch kennst Du diese fünf Dinge, die echt typisch Osnabrück sind? So kannst Du mitreden: