„Seit 50 Jahren bin ich Abonnent“, sagte Ulrich Hasskamp, 77. „Ohne die NOZ schmeckt mir das Frühstück nicht“, und er freute sich über die pünktliche morgendliche Lieferung ebenso wie über den Gewinn der Führung mit einem abschließenden Imbiss in der Zoo-Gaststätte. Familien und Neu-Osnabrücker gehörten auch zur Gruppe der Gewinner, einige Abonnenten waren außerdem auf Einladung der NOZ dabei.

Ulrich Hasskamp ist seit 50 Jahren Abonnent der NOZ und einer der Gewinner der Tour durch den Zoo. Foto: Anke Herbers-Gehrs Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fast sah es so aus, als würde die Führung ins Wasser fallen – kurz vor Beginn um 17.30 Uhr am Freitag kam ein kräftiger Schauer, Regenschirme wurden geöffnet und manch einer hoffte wohl auf Zuflucht in einem der Tierhäuser. Doch bei der Begrüßung durch die NOZ-Mitarbeiterinnen Alina Zimmer und Heike Baro hörte der Regen schon auf.

Was Wolverine mit den Vielfraßen zu tun hat

Die Zoo-Pädagoginnen Caici Neerincx und Karolin Hunold teilten die Gruppe auf und machten sich auf den Weg, den NOZ-Lesern einige tiefe Einblicke in die Tierwelt des Zoos zu geben. Zum Beispiel bei den Vielfraßen, deren deutscher Name auf einem Übersetzungsfehler beruht. Sie sind keineswegs gemütlich, sondern jagen Rentiere und Elche auf Schnee und können ausgesprochen gut klettern: So gab ihr englischer Name eine passende Vorlage für den Comic-Superhelden Wolverine.

Nur ein paar Schritte weiter war das große Geweih der Rentiere zu bewundern, das 16 Kilogramm schwer werden kann und jedes Jahr wieder neu wächst. Die Tiere sind in der Brunftzeit, und die Gruppe wurde deutlich misstrauisch vom Rentierhirsch angegrunzt. Dennoch blieben sie günstig für ein Foto nah am Zaun. Auch Jungbär Spike präsentierte sich kurz als Fotomodell, bevor er der Gruppe demonstrativ den Rücken kehrte. Dafür wurden sie nun von den Bisons gegenüber bestaunt, unter ihnen Winnetou und Kunigunde.

Die Tour-Teilnehmer erfuhren zum Beispiel an den im letzten Jahr eröffneten Wasserwelten von den Vorteilen des medizinischen Trainings bei der Fütterung der Seelöwen. Foto: Anke Herbers-Gehrs Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zoos bieten Platz für beschlagnahmte Tiere

Am Freigehege der Bären erfuhren die Teilnehmer die Geschichte von Honey und Spike: Die Bärin Honey war aus einem Privatgehege in schlechter Verfassung während der Corona-Krise in den Zoo gekommen. Durch die Haltung in natürlicher Umgebung und die Gesellschaft von Spike lebte sie deutlich auf. Für Zoo-Pädagogin Caice Neerincx ein guter Grund für die Daseinsberechtigung von Zoos.

Sie berichtete, dass auch andere beschlagnahmte Tiere im Osnabrücker Zoo ein neues Zuhause gefunden haben. Darunter die Elefantenkuh Donna, die in den Niederlanden in einem Frachtschiff entdeckt wurde, eine illegale Einfuhr.

Nach anderthalb Stunden Zoo- und Tiergeschichten in der ruhigen Abendatmosphäre trafen sich die beiden Gruppen an der Zoo-Gaststätte zum gemeinsamen Imbiss.