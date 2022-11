Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am vergangenen Montag (14. November) in der Innenstadt. Gegen 21 Uhr soll der 18-jährige Fahrer eines VW auf Höhe einer Polizeikontrolle in der Johannisstraße „durch langgezogenes Hupen und seine provokante Fahrweise“ aufgefallen sein.

Durch Johannisstraße und Große Straße gerast

Anschließend sei er mit überhöhter Geschwindigkeit über den Neumarkt in die Große Straße gefahren. Mehrere Passanten hätten zur Seite springen müssen. Erst am Domhof wurde der Fahrer gestoppt. Neben dem aus Hamburg stammenden jungen Mann befanden sich drei weitere Personen im VW - sie konnten ihre Fahrt nicht fortsetzen, weil die Polizei den Führerschein des 18-Jährigen einkassierte.

Die Beamten werten die Verhaltensweise des Hamburgers als Straßenverkehrsgefährdung. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können oder selbst gefährdet wurden. Sie sind aufgerufen, sich unter den Telefonnummern 0541 327-2215 oder 0541 327-2515 zu melden.

Hinweis: In einer ersten Pressemitteilung hatte es noch geheißen, der Vorfall habe sich am 9. November zugetragen. Mittlerweile hat die Polizei die Zeitangabe korrigiert und bittet den Fehler zu entschuldigen.