Freiheit und Unabhängigkeit - lange Zeit stand der Führerschein für diese Werte. Inzwischen gerät die Symbolik etwas ins Wanken. Foto: imago images/Westend61 up-down up-down Logo NEO Hohe Kosten, stärkeres Umweltbewusstsein Ist der Führerschein für junge Leute aus der Region Osnabrück noch erstrebenswert? Von Finja Jaquet | 15.10.2022, 11:15 Uhr

Klimawandel, Kosten, Mobilitätswende – was bewegt junge Leute in der aktuellen Zeit noch dazu, einen Führerschein zu machen? Was hält sie davon ab? Wir haben mit Fahrschülern und -lehrern aus der Region gesprochen.