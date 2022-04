Jahrmarkt Frühling 2022 wird eröffnet in Osnabrück FOTO: Andre Havergo Im Schneetreiben So viele Buden wie lange nicht: Frühlings-Jahrmarkt 2022 an der Halle Gartlage in Osnabrück eröffnet Von Thomas Wübker | 01.04.2022, 18:48 Uhr

So manche Besucher der Eröffnung des ersten Osnabrücker Jahrmarktes im Jahr 2022 hätten sich beim traditionellen Fassanstich wohl lieber einen Glühwein anstatt eines Bieres gewünscht. Der Frühlings-Jahrmarkt fühlte sich am Freitag eher an wie eine Winter-Kirmes. Doch es soll wärmer werden - und etliche Attraktionen sollen in den kommenden Tagen viele Osnabrücker zur Halle Gartlage locken.