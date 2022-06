Großer Andrang zum Westfalentag in der Osnabrücker Innenstadt. FOTO: Tobias Saalschmidt Volle Innenstadt Fronleichnam Westfalentag lockt zahlreiche Menschen aus NRW nach Osnabrück Von Elena Werner | 16.06.2022, 16:46 Uhr

Volle Geschäfte und reduzierte Cocktails: Am heutigen „kleinen“ Westfalentag, an Fronleichnam, ist in der Osnabrücker Innenstadt einiges los. Und trotz Baumaßnahmen an der Großen Straße verbucht die Marketing Osnabrück den Tag schon jetzt als Erfolg.