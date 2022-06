Fronleichnam 2022: Das kann man an diesem Feiertag in Osnabrück erleben. FOTO: Michael Gründel „Kleiner Westfalentag“ Fronleichnam 2022: Das hat Osnabrück an diesem Tag zu bieten Von Elena Werner | 15.06.2022, 19:10 Uhr

Im benachbarten NRW ist Fronleichnam ein Feiertag - nicht so in Niedersachsen. Darum lädt die Marketing Osnabrück wieder zum diesjährigen „kleinen Westfalentag“ am Donnerstag, 16. Juni 2022, ein.