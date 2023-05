Ihr 33-jähriges Bestehen feiert die Frog Bog Dosenband am 27. Januar in Osnabrück. Der Vorverkauf startet am 20. Mai. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Vorverkauf startet am 20. Mai Frog Bog Dosenband feiert Dosenfest im Hyde Park in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.05.2023, 17:30 Uhr

Seit 33 Jahren ist die Frog Bog Dosenband unverwüstlich. Das wird am 27. Januar 2024 im Hyde Park in Osnabrück gefeiert. Am Samstag, 20. Mai, startet der Vorverkauf. An diesen Tag spielt die Band auch auf der Maiwoche.