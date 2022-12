Der Friseursalon an der Liebigstraße ist ihr erster, sagt Friseurmeisterin Kristina Klein. Vorher habe sie in verschiedenen Salons als Betriebsmeisterin gearbeitet. Nun hat sie sich in den Räumen des ehemaligen Friseurs Yad selbstständig gemacht.

Für Damen und Herren

Zu ihr können Damen und Herren kommen. Sie beschäftigt zwei Angestellte, die beide Geschlechter bedienen können. „Ursprünglich wollten wir einen Salon nur für Männer eröffnen, aber die Nachfrage der Frauen war groß“, so Kristina Klein. Auch Kinder bekommen bei der Barber Company ab zehn Euro einen Haarschnitt. Wenn Mama oder Papa an der Reihe sind, können Mädchen und Jungen eine Runde Auto fahren. Im hinteren Teil des Salons ist ein Spielzeugauto, in das sich Kinder setzen können.

Autofahren können Kinder im Friseursalon Barber Company in Osnabrück, wenn ihre Eltern frisiert werden.

Weil Kristina Klein selbst Mutter ist, hat sie ein Herz für andere Mütter. So bietet sie Haarverlängerungen für einen günstigen Preis an, wie sie sagt. Frauen können sich ab 18 Euro die Haare schneiden lassen, Männer ab 14 Euro. Neben Haarschnitten werden bei der Barber Company auch Bartrasuren und Wimpernlifting angeboten.

Mit oder ohne Termin

Das Angebot, sich die Haare für einen Euro schneiden zu lassen, gilt nur heute. „Es ist zum Kennenlernen, weil die Leute weniger Geld haben und weil Nikolaus ist“, sagt Kristina Klein.

An der Liebigstraße in Osnabrück findet sich der Friseursalon Barber Company Ltd.

Der Friseursalon Barber Company Ltd. an der Liebigstraße 46 in Osnabrück hat von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Man kann mit oder ohne Termin kommen. Im Internet ist er auf Instagram zu finden. Telefonisch ist er unter der Nummer 0541 94138250 erreichbar.