Das Gespräch mit Menschen und ein guter, von Kooperation geprägter Kontakt zur Gemeinde ist für Kristin Winkelmann, die vorher Seelsorgerin in den Schüchtermann-Kliniken in Bad Rothenfelde war, bei ihrer neuen Aufgabe besonders wichtig.

„Ich möchte, dass Menschen sich in der Gemeinde zu Hause fühlen und Raum finden, ihren Glauben hier leben zu können“ sagt die 40-Jährige, die die dortige einjährige Pfarrvakanz nun beendet. Vorläufig arbeitet sie in der Jakobus-Gemeinde auf einer halben Stelle. Mit einer anderen halben Stelle ist sie noch beim Team um Superintendent Friedemann Pannen. Von dort arbeitet sie als Vertretung in Gemeinden des Kirchenkreises, wo die Pfarrstelle nicht besetzt ist.

Mit der Einführung von Kristin Winkelmann als neuer Pastorin in Jakobus beginnt gleichzeitig auch eine neue Orientierung in der benachbarten evangelisch-lutherischen Gemeinde in Widukindland. „Timotheus ist auch im Blick“ nennt Kristin Winkelmann das. Eine ihrer wesentlichen Aufgaben wird es sein, ein tragfähiges Modell zu finden sowohl für die Jakobus- als auch die Timotheusgemeinde. Denn beide Gemeinden werden sich in Zukunft ihre - dann ganze - Pfarrstelle teilen. Ein kooperativer Leitungsstil sei ihr immer wichtig gewesen, betont Kristin Winkelmann. „Die notwendigen Entscheidungen sollen aus der Entwicklung in den Gemeinden in dieser Zeit der Veränderung heraus getroffen werden“.

Ihre neue Aufgabe, die für beide Gemeinden mit einem großen Umbruch verbunden ist, stellt die junge Pastorin unter die Worte des berühmten Predigers Salomos: „Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.“ Es gelte herauszufinden, wann welches Vorhaben in den Gemeinden seine Stunde habe. Und ergänzt: „Ich freue mich auf eine lebendige Gemeinde.“