Der evangelische Regionalbischof Friedrich Selter. FOTO: Stephanie Selter Ein Jahr evangelischer Regionalbischof in Osnabrück Friedrich Selter über Krieg in der Ukraine und Solaranlagen auf Kirchendächern Von Susanne Haverkamp | 24.03.2022, 15:30 Uhr

Seit einem Jahr ist Friedrich Selter (59) evangelischer Regionalbischof für Osnabrück und Umgebung. Ein völlig neues Umfeld für den Theologen, der vorher in Göttingen und Wuppertal arbeitete. Was sind für ihn die Höhepunkte dieses Jahres – und was sind bleibende Baustellen?