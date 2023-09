Der Mann mit dem Bart ist bereits einigen Osnabrücker Musikliebhabern bekannt: Als DJ AT untermalt er den Poetry Slam der Lagerhalle mit passenden Sounds und er steckt auch hinter dem DJ-Picknick im Bürgerpark, das schon mehrere Male unter dem Motto „Love This Tune“ für Tanzlaune unter freiem Himmel sorgte.

Jetzt kommt Albert Ruppelt, so sein richtiger Name, mal wieder von Münster, wo sich seine Schaltzentrale befindet, nach Osnabrück: zu einem „Beatbastel-Wettstreit“.

Was man sich darunter vorstellen muss, ist eigentlich leicht beschrieben: Musikproduzenten bekommen von einem Moderator ein Sample, also ein Musikschnipsel, an die Hand, aus dem sie innerhalb von 60 Minuten einen Song, ein Musikstück produzieren müssen. Eine Jury wählt im Foyer der Lagerhalle schließlich zwei Gewinner aus, die dann vor Publikum ihr Stück im Rahmen einer sogenannten Battle vorstellen müssen.

Netzwerken und Spaß haben

Vor Ostern hatte ein solcher Wettbewerb zwischen Münster und Osnabrück bereits stattgefunden: Unter dem Titel „Gegen die Zeit“ hatten damals die Paderborner „Bedroomproducer“ die Samples mitgebracht. „Eigentlich handelt es sich bei dem Format um eine Veranstaltung von Musikproduzenten aus Münster, Osnabrück und Paderborn, mit dem Ziel, Spaß zu haben und ganz unterschiedliche Musikfreunde zusammenzubringen“, sagt Ruppelt. Aus diesem Grund hatte er auch das DJ-Picknick organisiert und genauso hat er letztens zum ersten Mal zu einem Producer-Stammtisch in die Lagerhalle eingeladen. Netzwerken ist halt sein Ding.

Auf diesem Weg hatte Ruppelt auch den Osnabrücker Musiker und Journalisten kennengelernt, der unter dem Pseudonym Kicky Ring Drum´n´Bass-Sounds mit dem Klang einer E-Gitarre verschmelzt. Hinter dem Künstlernamen versteckt sich Thomas Wübker, der sein aktuelles Album „Lost In The Jungle Of Aldebaran“ dann auch auf Ruppelts Label „Lost In Wax“ veröffentlichte. Am Samstag will Kicky seine Gitarre mit in die Lagerhalle bringen, denn selbstverständlich nimmt er an der Beatbastel-Battle teil.

Kicky Ring nimmt an dem Producer-Wettstreit in der Lagerhalle teil.

Diesmal steuern die Münsteraner Vertreter die Samples bei, derweil die Paderborner Producer gegen die Osnabrücker antreten. Natürlich in vollkommen friedlicher Absicht, denn das ganze geschieht im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum des Westfälischen Friedens.

„Gegen die Zeit“ – Beatbastel-Wettstreit: Samstag, 30. September, Lagerhalle Osnabrück, 21 Uhr. Wer als Producer teilnehmen will, muss sich bis 20.30 Uhr angemeldet haben.