Uraufführung in der Katharinenkirche Friedensmesse „Missa 1648" am 12. November in Osnabrück Von Thomas Wübker | 01.11.2022, 14:31 Uhr

Der Dreißigjährige Krieg und Bossa Nova – wie passt das zusammen? Das zeigt der Komponist Benjamin Pfordt mit seiner Friedensmesse „Missa 1648“ am 12. November in der Katharinenkirche in Osnabrück.