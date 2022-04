Durch das Heger Tor und die Lotter Straße liefen die Osnabrückerinnen und Osnabrücker des Vereins „sportler 4 a childrens world“, die mit John McGurk nach Irland laufen und Radfahren. FOTO: Thomas Wübker Toten Kindern Würde zurückgeben Friedensläufer um John McGurk laufen von Osnabrück nach Irland Von Thomas Wübker | 28.04.2022, 16:37 Uhr

Es gibt Dinge, die sind so unfassbar grausam, dass sie rational kaum zu verstehen sind. Aber wie bei Wunden gibt es Versuche, diese Grausamkeiten zu heilen, ihre Furchtbarkeit zu lindern. Dieses Ziel hat auch der Lauf des Vereins „sportler 4 a childrens world“, der am Donnerstag aus Osnabrück in die Stadt Tuam in Irland gestartet ist.