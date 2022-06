Meistens blieben die Bilder von Krieg und Frieden untrennbar im Kopf miteinander verbunden, meinte Rita-Maria Rzyski, Stadträtin für Familie, Bildung, Kultur, Gesundheit, Soziales und Sport, bei der Eröffnung des Friedenslabors im Oberen Foyer des Stadttheaters. Sie wünschte sich, einmal nur Frieden zu denken und nicht gleich auch Krieg. Vielleicht gelinge es, unter den „klinischen“ und ergebnisoffenen Bedingungen der vier „Labor“-Tage Friedenskulturen anzuzüchten, an denen sich später weiterarbeiten ließe, gab sie ihrer Hoffnung in einer engagierten kleinen Ansprache Ausdruck. Und versprach, jeden Abend am Friedenslabor teilzunehmen.

Voller Spannung blickt auch Osnabrücks Theater-Intendant Ralf Waldschmidt, Hausherr der Veranstaltung, den vier Tagen und ihren Diskursen entgegen. In einem Labor werde üblicherweise geforscht und experimentiert. „Ich weiß nicht genau, was im Detail dabei herauskommt. Allein schon Fragen zu stellen ist eine Menge.“

Solche Fragen warf schon gleich das erste Lied des Sängers Heinz Ratz auf, ein philosophisches, wie er meinte, zu dem ihn der Anblick eines Sozialstunden ableistenden Neonazis inspiriert hatte. Den Glauben an das Harte stellte er in alter Liedermachermanier mit tiefer, rauer Stimme infrage, und sein Klavierpartner Enno Dugnus kleidete das Lied in dunkel-wallendes Moll. Das Harte ist mit Granaten auf Filzläuse schießen, das Harte ist ein Krebsgeschwür, sag mir, wofür, sang Ratz sinngemäß – und regte zum Widerspruch an, auch wenn man weiß, was er meint: Ist alles Harte nur schlecht?

Um harte Realitäten dürfte es jedenfalls reichlich gehen während des Friedenslabors, das ließen Bernd Mesowitsch, aus Frankfurt für Pro Asyl angereist, und der Fotograf Marcel Mettelsiefen durchblicken. Für Mesowitsch bedeutet Friedenskultur eben auch, Asylsuchenden mit offenen Armen zu begegnen. Ihre Zahl habe im Vergleich zu den Vorjahren um 20 Prozent zugenommen. Mettelsiefen berichtete, wie seine und Christoph Reuters Recherchen nach den Opfern des Tanklastwagen-Bombardements in Kunduz 2009 erst die tatsächliche Zahl der Opfer zutage gebracht und Entschädigungszahlungen ermöglicht habe. „Die Arbeit hat sich gelohnt“, sagte er still und führte anschließend persönlich durch die Ausstellung „Kunduz, 4. September 2009 – Eine Spurensuche“.

Im Konzept von Dramaturg Hilko Eilts gibt es neben Sonderveranstaltungen jeden Abend eine Aufführung aus dem Spielplan zum Thema Krieg und Frieden und anschließende Diskussionen. Nur beinharte Realitäten oder schon erste, junge Friedenskulturen? Das wird man sich auch zum Abschluss beim hochkarätig besetzten Osnabrücker Friedensgespräch am Sonntag um 15 Uhr im Theater fragen dürfen.