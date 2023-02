Die Friedenskette 2023 zwischen Münster und Osnabrücker soll um 16 Uhr an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen geschlossen werden. Symbolfoto: Hanna Morris/Unsplash up-down up-down Fragen und Antworten Friedenskette 2023 zwischen Münster und Osnabrück: Alles, was Sie heute wissen müssen Von Anke Schneider | 24.02.2023, 05:10 Uhr | Update vor 20 Min.

Heute startet die große Friedenskette zwischen den beiden Rathäusern in Münster und Osnabrück. Rund 17.000 Menschen haben sich für den Streckenabschnitt Osnabrück bereits angemeldet. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie in unserer Übersicht.