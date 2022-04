Am Ostersamstag findet in Osnabrück der Ostermarsch für den Frieden statt. FOTO: dpa Kundgebung am Ostersamstag Jetzt erst recht: Osnabrücker Friedensinitiative ruft zum Ostermarsch auf Von Wilfried Hinrichs | 07.04.2022, 15:47 Uhr

Die Tradition der Ostermärsche bekommt in diesem Jahr eine neue Qualität: Der Krieg in der Ukraine und die Folgewirkungen bestimmen auch den Ostermarsch am Samstag, 16. April 2022, in Osnabrück.