Thomas Müller beschrieb die „soziale Verteidigung“ als Alternative zu einer neuen Rüstungsspirale. FOTO: Theresa Schwager Wie Putin zu stoppen ist Friedensdemo in Osnabrück: Soziale Verteidigung als Alternative Von Michael Schwager | 30.03.2022, 20:45 Uhr

Für Frieden in der Ukraine haben am Mittwoch viele Menschen in Osnabrück demonstriert, mittags rund 3500 Schüler, abends einige Aktive vor dem Dom.