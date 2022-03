Der „Runde Tisch der Religionen“ hatte am Donnerstagabend zum Friedensgebet eingeladen. FOTO: David Ebener Der Spirit von Osnabrück Christen, Juden, Muslime und Bahai beten für Frieden in der Ukraine Von Thomas Wübker | 11.03.2022, 12:34 Uhr

An den eindringlichen Friedensgebeten des „Runden Tisches der Religionen“ zum Ukraine-Krieg am Donnerstagabend auf dem Marktplatz in Osnabrück nahmen trotz Frühlingswetters nur 60 Menschen teil. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter lobte dabei die Hilfsbereitschaft der Osnabrücker.