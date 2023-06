Ökumenisches Friedensgebet vor dem Rathaus beim Kirchentag 2023 in Osnabrück. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Schon jetzt mehr als 4000 Besucher „Kein reiner Jubeltag“: So ist die Stimmung beim Ökumenischen Kirchentag in Osnabrück Von Catharina Peters | 17.06.2023, 14:58 Uhr

Beim Ökumenischen Kirchentag 2023 in Osnabrück dreht sich viel um den Frieden. Auch der Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche sowie der Krieg in der Ukraine sind Themen, auf die die Veranstalter aufmerksam machen. Die Stimmung der Gäste bislang? Fröhlich, aber auch nachdenklich.