„Wir rufen alle Menschen auf, sich unserer Tour anzuschließen und freuen uns besonders auf die neuen Studenten in der Stadt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Seit Jahren würden die Aktivisten für mehr Klimaschutz und die Verkehrswende in der Stadt Osnabrück demonstrieren. Bisher sei jedoch zu wenig passiert.

500 Meter Betonklötze

Im vergangenen Jahr habe der Stadtrat nach einem Einwohnerantrag beschlossen, Osnabrück bis 2030 oder spätestens bis 2040 klimaneutral zu machen, heißt es in der Mitteilung weiter. Ebenfalls 2022 habe der Rat das Bürgerbegehren des Radentscheids angenommen und damit die Rahmenbedingungen für das umweltfreundliche Verkehrsmittel Fahrrad festgelegt.

Doch anstatt einen fünf Kilometer langen und zwei Meter breiten sicheren Radweg an Hauptstraßen anzulegen und ein durchgängig in jeden Stadtteil führendes Doppelroutenpaar umzusetzen, habe die Verwaltung Betonklötze beschafft, die zusammengenommen rund 500 Meter lang seien, und unechte Fahrradstraßen angelegt. Damit die Verkehrswende gelinge und mehr Menschen für kurze Wege vom Auto aufs Rad umsteigen, brauche es jedoch sichere Radwege in der Stadt, besonders am Wall.

„Wir fordern die Stadtverwaltung und Politik auf, schnell und konsequent am Wall mindestens zwei Meter breite Radwege zu schaffen“, schreibt Fridays for Future in der Pressemitteilung. „Wir fordern die Stadt zudem auf, transparent und vollständig über die geplanten Umsetzungen des Radentscheids und des Einwohnerantrags „Osnabrück klimaneutral“ zu kommunizieren.

Wall nur punktuell gesperrt

Die Stadt Osnabrück ist auf die Fahrraddemo vorbereitet und teilt mit, dass für diese Art von Demonstration keine länger andauernde Sperrung erforderlich sei. Der Wall werde nur kurzzeitig dort abgesperrt, wo sich die Radfahrer gerade befinden.