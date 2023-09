Dürren, Hitzewellen, Waldbrände und Starkregen machen die Klimakrise spürbar – deshalb, rufen die Klimaaktivisten von Fridays for Future erneut zum weltweiten Klimastreik am 15. September auf. Die Klimabewegung plant Aktionen auf allen Kontinenten. In Deutschland sind Aktionen in über 250 Städten geplant – darunter auch Osnabrück.

Der letzte globale Klimastreik liegt bereits einige Monate zurück – zuletzt fand am 3. März ein globaler Fridays for Future (FFF) Klimastreik statt, mit 650 Teilnehmern in Osnabrück. Dieses Mal werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet, darunter nicht nur Schüler, sondern Klimaaktivisten aus allen Altersgruppen.

Was will Fridays for Future?

Die Bewegung fordert ein sozialgerechtes Klimageld in Kombination mit einer angemessenen CO₂-Bepreisung sowie eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes und einen Klimakanzler. Zudem kritisieren die Klimaaktivisten das Heizungsgesetz, fehlende Förderprogramme und fehlende notwendige Investitionen. In Niedersachsen fordern die Aktivisten zudem eine radikale Verkehrswende und die Aufgabe der Blockade der ICE-Neubaustrecke Hannover-Hamburg durch die SPD. Auch kommunale Themen, wie die jüngst präsentierten Einschnitte im Nahverkehr werden scharf von der Klimabewegung kritisiert.

Mehr Informationen: Fridays for Future Osnabrück größer als Größer als Zeichen Fridays for Future Osnabrück (FFFOS), ist eine Ortsgruppe der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays For Future, die die Schwedin Greta Thunberg am 20. August 2018 ins Leben rief. Seit 2019 ist auch die Ortsgruppe Osnabrück dabei und kämpft für die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens.

Wann und wo findet der Klimastreik in Osnabrück statt?

Am Platz des 17. Juni versammeln sich heute die Klimaaktivisten von Fridays for Future Osnabrück (FFFOS) ab 12 Uhr vor der Osnabrückhalle. Bis 14 Uhr präsentieren sich die verschiedenen Initiativen aus dem Klimanetzwerk Osnabrück. Gegen 14 Uhr startet die Demonstration: von der Osnabrückhalle geht es über den Neuen Graben, den Neumarkt, den Kollegienwall, die Niedersachsenstraße, vorbei am Gewerkschaftshaus zum Hauptbahnhof, wo eine kurze Zwischenkundgebung geplant ist. Gegen 15 Uhr kehrt der Tross über den Goethering zurück zur Osnabrückhalle. Von 16 bis 18.30 Uhr gibt es bei Musik und Infoständen Raum für Gespräche und Austausch.

Was läuft am Freitag vor der Osnabrückhalle?

Es wird verschiedene Redebeiträge geben, unter anderem von Fridays for Future Osnabrück und Fridays for Future Ukraine sowie von der klimaaktivistischen Bewegung Excinction Rebellion Osnabrück, die auch einen Workshop anbieten will. Die Greenpeace-Jugend, Scientists for Future Osnabrück und das Aktionsbündnis FMO-Ausstieg halten ebenfalls Reden. Die Fahrradwerkstatt von KAFF will vor Ort kaputte Fahrräder der Teilnehmer reparieren. Zudem können sich die Klimaaktivisten am Stand von Foodsharing Osnabrück Essen holen und Live-Musik von Yuno genießen. Geplantes Veranstaltungsende ist um 19 Uhr.

Auch Mitglieder der Ratsfraktion und des Parteivorstandes der Grünen Osnabrück laufen bei dem Klimastreik mit und rufen zur Teilnahme auf. „Wir stehen an der Seite der Klimabewegung, denn wir brauchen den Druck von der Straße“, sagen Maximilian Strautmann und Eva Güse, Parteivorsitzende der Osnabrücker Grünen.