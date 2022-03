„Wir sind jung und brauchen die Welt“, steht auf diesem Transparent von FFF Osnabrück. FOTO: André Havergo Demonstrationszug zieht durch die Stadt Rund 1100 Teilnehmer folgen dem Klimastreik-Aufruf von Fridays for Future Osnabrück Von Christoph Beyer | 25.03.2022, 15:24 Uhr

In rund 200 deutschen Städten gehen heute Aktivisten von Fridays for Future (FFF) im Zuge des von ihnen ausgerufenen zehnten globalen Klimastreiks auf die Straße. So auch in Osnabrück.