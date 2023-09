Globaler Klimastreik Fridays for Future: Osnabrücker kritisieren Konzerne und fordern fahrradfreundliche Stadt Von Jana Wachtel | 15.09.2023, 17:59 Uhr Auch in Osnabrück gingen die Menschen gemeinsam auf Straße, um für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu kämpfen. Foto: Michael Gründel up-down up-down

In Osnabrück versammelten sich am Freitag zahlreiche Menschen, um mit der Klimabewegung „Fridays for Future“ für mehr Tempo bei der Umsetzung der Klimaschutzziele und eine klimagerechte Zukunft zu demonstrieren. Das Interesse an der Klimakrise wird zum Bedauern der jungen Aktivisten zunehmend von anderen Themen verdrängt.