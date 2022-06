Frei Plätze im Freiwilligendienst: Das Bistum sucht dafür junge Erwachsene. FOTO: dpa/Patrick Pleuel (Symbolfoto) up-down up-down Zeit, sich auszuprobieren Freiwilligendienste des Bistums Osnabrück haben noch Plätze frei Von Anke Schneider | 30.06.2022, 14:06 Uhr

400 Stellen bieten das Bistum Osnabrück und der Caritasverband insgesamt an. Angesprochen sind vor allem junge Erwachsene, die nach Schule oder Ausbildung Interesse haben, Tätigkeiten im sozialen oder im Bildungsbereich kennenzulernen – sei es im Krankenhaus, in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, in der Altenpflege oder in einem Bildungshaus.