Freie Ausbildungsplätze 2023 Offene Stellen: Start in Ausbildung im Raum Osnabrück noch möglich Von Jessica von den Benken | 25.08.2023, 10:15 Uhr Gut 300 freie Lehrstellen gibt es laut Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 2023 noch in der Region. Bis in den Herbst hinein können sie noch besetzt werden.

Offene Lehrstellen in Stadt und Landkreis Osnabrück gibt es im Handwerk auch nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn am 1. August 2023 noch. Wer sich also kurzfristig entscheidet, oder vielleicht noch den Ausbildungsplatz während der Probezeit wechseln möchte, hat jetzt die Chance.