Viele Opfer häuslicher Gewalt haben es während der Pandemie nicht gewagt, sich von ihren Partnern zu trennen, ist die Beobachtung der Frauenberatungsstelle Osnabrück. Jetzt steigt die Zahl der Anfragen wieder. FOTO: imago images/Petra Schneider Frauenberatungsstelle in Sorge Osnabrücker Beraterin: So verzweifelt habe ich die Frauen noch nie erlebt Von Sandra Dorn | 13.06.2022, 06:47 Uhr

Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine: Die Osnabrücker Frauenberatungsstelle hat zunehmend mit Frauen zu tun, die in Einsamkeit und Verzweiflung versinken und in den vergangenen zwei Jahren häusliche Gewalt stumm ertragen haben.