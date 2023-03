Per Streifenwagen hat die Polizei einen Mann mit Schlüssel für den Club in die Altstadt gebracht. Symbolfoto: Marvin Meyer/Unsplash up-down up-down Polizei alarmiert Frau schläft bei Party in Osnabrück auf Toilette ein und wird im Club eingeschlossen Von Julia Gödde-Polley | 27.03.2023, 11:27 Uhr

So einen Einsatz hat die Polizei Osnabrück auch nicht alle Tage: Am frühen Samstagmorgen hat sich eine Frau über den Notruf gemeldet. Sie war in einem Club in der Altstadt eingesperrt.