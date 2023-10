Die Rettungskräfte waren gegen 19 Uhr in die Schilgenstraße im Stadtteil Kalkhügel gerufen worden. Ein 23-Jähriger habe die Leitstelle über häusliche Gewalt in einem Mehrfamilienhaus informiert, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll der 52-jährige Mann die Frau mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Das berichtet Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer auf Anfrage.

Die Einsatzkräfte der Polizei hätten die verletzte Frau in der Wohnung gefunden. Bis zum Eintreffen eines Notarztes leisteten die Beamten Erste Hilfe, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Krankenhaus erlag die 50-Jährige ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Ermittler der Spurensicherung untersuchen den Tatort am Osnabrücker Kalkhügel. Dort soll ein Mann eine Frau tödlich verletzt haben. Foto: NWM-TV

17-jährige Tochter unverletzt

Am Tatort sei der Beschuldigte festgenommen worden. Dieser habe sich beim Eintreffen der Beamten gemeinsam mit einer 17-Jährigen vor dem Wohnhaus in der Nähe der Sutthauser Straße befunden. Bei dem 52-Jährigen handelt es sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft um den Lebenspartner des Opfers.

Wie genau die Beziehung der beiden aktuell vor der Tat aussah, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es von den Ermittlern auf Anfrage. Berichte, wonach das Paar zuletzt getrennt gelebt haben soll, wollten die Ermittler am Freitag nicht bestätigen. Lebenspartner sei die aktuell gesicherte Information.

Tochter zur Tatzeit nicht in der Wohnung

Anders, als zuvor am Vormittag von der Polizei in der Mitteilung geschrieben, habe sich die 17-Jährige Tochter zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung aufgehalten. Eine Sprecherin der Polizei korrigierte die entsprechende Meldung am frühen Nachmittag. Die junge Frau sei unverletzt geblieben. Richtig sei jedoch, dass sie mit dem Tatverdächtigen vor dem Haus gestanden habe, als die Polizei eintraf.

Foto: NWM-TV

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Auch zum Motiv gibt es bislang keine Informationen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug hätten Polizisten in der Wohnung gefunden und sichergestellt, heißt es in der Mitteilung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Kriminaltechniker der Spurensicherung waren noch am Abend vor Ort. Ein Notfallseelsorger war ebenfalls im Einsatz. Er habe die anwesende Tochter und weitere Kinder betreut, heißt es.

Foto: Jörn Martens

Beschuldigter in Untersuchungshaft

Der Beschuldigte wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 52-Jährigen. Der Mann kommt in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt.

Unfall vor Tatort: Autofahrer rammt Notarztwagen

Während des Einsatzes kam es vor dem Tatort zu einem Unfall: Ein Autofahrer habe beim Einparken einen Notarztwagen gerammt, der mit eingeschaltetem Blaulicht am linken Straßenrand stand, sagte Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer. Es sei niemand verletzt worden.