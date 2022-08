Nachdem eine 38 Jahre alte Frau ihre Nachbarn konkret bedroht hatte, wurden Spezialkräfte der Polizei zum Einsatzort an der Meller Straße gerufen. FOTO: Festim Beqiri/TV7News up-down up-down Meller Straße am Rosenplatz Frau bedroht Nachbarn mit Axt: Großer Polizeieinsatz in Osnabrück Von Arlena Janning | 31.07.2022, 11:38 Uhr | Update vor 31 Min.

Am Samstag hat es in der Meller Straße in Osnabrück, unweit des Rosenplatzes, einen größeren Polizeieinsatz gegeben. In einem Mehrparteienhaus bedrohte eine 38-Jährige ihre Nachbarn.