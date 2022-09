Fragen, die einem schon immer unter den Nägeln brannten: Das Osnabrücker Wissensforum klärt auf. (Archivbild) Foto: André Havergo up-down up-down Was wollten Sie immer schon mal wissen? Das Osnabrücker Wissensforum beantwortet im November wieder Leserfragen Von Catharina Peters | 21.09.2022, 15:21 Uhr

Am Freitag, 18. November 2022, wird die Aula der Universität Osnabrück wieder zum Ort, an dem Fragen aus allen Bereichen der Wissenschaft beantwortet werden. Zum 15. Mal dürfen Interessierte beim Osnabrücker Wissensforum Professorinnen und Professoren fragen, was sie immer schon einmal wissen wollten. Aktuell können die Fragen für den Abend eingeschickt werden.