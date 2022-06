Kommando zurück: Nur wenigen Tage waren die Aufstellflächen für Radfahrer entwertet und die Radfahrerampeln abgeschaltet. Beides dient dem oftmals sichereren indirekten Abbiegen. FOTO: Benjamin Beutler Nach Linksabbiegeverbot für Radler FPD/UWG Osnabrück mit vielen Fragen an die Oberbürgermeisterin Von Jörg Sanders | 17.06.2022, 14:58 Uhr

Das indirekte Linksabbiegeverbot für Radfahrende auf mehreren Kreuzungen in Osnabrück ist schon nach wenigen Tagen wieder Geschichte. Ende gut, alles gut? So einfach ist es dann doch nicht – zumindest nicht für die Ratsgruppe FDP/UWG. Sie kritisiert die Oberbürgermeisterin in einem offenen Brief.