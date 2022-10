Allein der Name des Luxusautos aus Maranello lässt die Herzen von Motorsportfans auf der ganzen Welt höher schlagen. Ferrari als Marke mit dem schwarzen Pferd auf gelbem Grund ist absoluter Kult, was natürlich auch in der überaus erfolgreichen Geschichte der Scuderia im Rennsport liegt. Ob beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans oder in der Formel 1 - mit 5000 Siegen ist Ferrari eine der erfolgreichsten Automarken weltweit.

Beim Bergrennen wird Sportauto Dransmann erneut eine Auswahl der zumeist roten Renner präsentieren. Fahrer Bernhard Dransmann hat sich einen guten Namen in der „Ferrari-Szene“ gemacht und war schon lange vor dieser Zeit im Motorsport erfolgreich.

Nicht ganz so elegant und vor allem PS-stark, aber dafür mit dem gleichen italienischen Flair versehen sind die Fahrzeuge der „Scuderia Italia Classic“ in Borgloh. Diese Serie ist erstmals bei einem Bergrennen vertreten und präsentiert klassische und zeitgenössische italienische Tourenwagen, vorwiegend aus dem Hause Fiat, der vergangenen Jahrzehnte.

Stammgast am Uphöfener Berg sind hingegen die Fahrzeuge der „Abarth Coppa Mille“. Die „Kleinsten“ der frisierten Tourenwagen bis 1000ccm - auch „Rennsemmeln“ genannt - sind immer ein besonderer Blickfang und überraschen trotz ihrer Größe mit viel Power.