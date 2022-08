Geballte Bläser-Power: Das „Kozmar Orkestar“ im Haus der Jugend-Innenhof. FOTO: Thomas Osterfeld up-down up-down Open-Air-Festival „Folk im Viertel“ Viel Volk und viel Folk am Samstag in der Osnabrücker Altstadt Von Matthias Liedtke | 14.08.2022, 13:39 Uhr

Ohne Eintritt und ohne Maske: Endlich wieder genau so wie vor der Pandemie war die Stimmung am Samstagabend in der Osnabrücker Altstadt, als nach zwei Jahren Ausnahmezustand das vom Verein Fokus und der Lagerhalle organisierte Open-Air-Festival „Folk im Viertel“ wieder gewohnt viele Menschen auf die Straßen und Plätze zog.