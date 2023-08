Swing, Jazz, Rigs, Ska und Volk „Folk im Viertel“ am 12. August 2023 in der Osnabrücker Altstadt Von Thomas Wübker | 07.08.2023, 12:54 Uhr Einer von Sechs: Ryan Tennis ist am 12. August bei „Folk im Viertel“ in Osnabrück dabei. Foto: Paul Middlestaedt up-down up-down

An sechs Orten wird am 12. August 2023 bei „Folk im Viertel“ in der Altstadt in Osnabrück musiziert. Diese Bands sind dabei.