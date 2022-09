Der Flughafenbetreiber rechnet mit mehr als 100.000 Fluggästen. Foto: Axel Ebert up-down up-down Samstag verkehrsreichster Tag Zahlen auf Vor-Corona-Niveau? FMO startet in Herbstferien-Betrieb Von Niklas Golitschek | 30.09.2022, 16:58 Uhr

Der Flughafenbetreiber in Greven rechnet zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen mit Passagierzahlen auf dem Vor-Corona-Niveau am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO).