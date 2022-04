So kritisiert die Gewerkschaft beispielsweise, dass die Start- und Landebahn in Greven an einem Ende keine zusätzlich asphaltierte Sicherheitszone hat. Zudem halten die Piloten die Beleuchtung für verbesserungswürdig. Als gravierend und damit als Sicherheitsrisiko werden diese Mängel aber nicht eingestuft.

Cockpit hat die Flughäfen auf das Vorhandensein technischer Einrichtungen hin überprüft, die für Piloten wichtig scheinen. Seit 1978 findet diese Untersuchung statt. Am Ende steht jährlich die sogenannte Mängelliste ( hier das PDF ). Dabei gibt es Punkte, wenn eine technische Einrichtung fehlt. Je wichtiger die Einrichtung aus Pilotensicht, desto mehr Punkte.

Die drei Mängel brachten dem FMO zehn Punkte ein, im Vorjahr waren es noch neun. Die gleiche Punktzahl erreicht Paderborn-Lippstadt. Dortmund, Hamburg und Hannover kommen auf neun Punkte, Bremen auf fünf. Der Airport Düsseldorf ist aus Pilotensicht einwandfrei.

Die schlechteste Bewertung aller deutschen Verkehrsflughäfen hat erneut der Flughafen Memmingen im Allgäu. Er schafft es auf 19 Punkte. Immerhin eine leichte Verbesserung: 2012 waren es im Vergleich noch 22. Schwere Sicherheitsmängel stellte die Gewerkschaft darüber hinaus in Friedrichshafen, Zweibrücken, Weeze und Lübeck.

Am FMO nimmt man die Kritik gelassen. „Wir erfüllen alle internationalen Anforderungen“, stellt Sprecher Andrés Heinemann klar. Bei den Punkten der Pilotenvereinigung handele es sich vielmehr um eine Wunsch- als um eine Mängelliste. Die Kritikpunkte am FMO sind laut Heinemann gar nicht abzustellen. Soll etwa die Asphaltierung auch in die zweite Richtung verlängert werden, wie von Cockpit gewünscht, sei der Ladbergener Mühlenbach im Weg. „Und den können wir nicht einfach zuschütten, so Heinemann.

Auch die Beleuchtung sei nicht ausbaufähig. Durch die Beschaffenheit des Geländes würde man ansonsten ein zu hohes Hindernis in der Einflugschneise stehen haben. Heinemann: „Das wäre dann ein echtes Sicherheitsproblem.“ Der FMO will sich nach Aussage seines Sprechers jetzt noch einmal mit der Pilotengewerkschaft zusammensetzen, um seine Sichtweise auf die Dinge deutlich zu machen.