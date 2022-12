Überraschend positiv verlief das Jahr 2022 für den Flughafen Münster/Osnabrück. Zum Vor-Corona-Niveau fehlen aber noch fast 200.000 Passagiere pro Jahr. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Corendon zieht Maschine vom FMO ab Flughafen Münster/Osnabrück rechnet in 2022 mit rund 800.000 Fluggästen Von Jean-Charles Fays | 26.12.2022, 16:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach nur 223.000 Fluggästen in 2020 und 362.000 Passagieren im vergangenen Jahr rechnet der Grevener Airport in diesem Jahr mit mehr als 800.000 Fluggästen. Das sind deutlich mehr, als der FMO zunächst für das Jahr 2022 erwartet hatte. So blickt der Regionalflughafen in die Zukunft.