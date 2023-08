Geldstrafe ignoriert 24-Jähriger von Bundespolizei am Flughafen Münster-Osnabrück gefasst Von Anke Schneider | 08.08.2023, 13:05 Uhr Die Bundespolizei hat am Flughafen Münster-Osnabrück einen Mann gefasst, der von der Justiz gesucht wurde. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down

Den Beamten der Bundespolizei ist am frühen Samstagmorgen am Flughafen Münster-Osnabrück ein Mann ins Netz gegangen, der von der Justiz gesucht wurde. Die Beamten am Flughafen nahmen ihn vorübergehend fest.