Soul und Funk aus deutschen Landen bringen Flo Mega & The Ruffcats am 24. November nach Osnabrück. Foto: Daniel Klinger Kleine Freiheit statt Schlossgarten Open Air Flo Mega & The Ruffcats kommen doch noch nach Osnabrück Von Thomas Wübker | 05.11.2022, 10:00 Uhr

Unter freiem Himmel im Sommer sollten Flo Mega & The Ruffcats beim Schlossgarten Open Air mit den Fantastischen Vier spielen. Aber dann verletzte sich Smudo. Nun kommen die Funk-Band und ihr Frontmann am Donnerstag, 24. November, in die Kleine Freiheit in Osnabrück.