Die gute Nachricht vorab: Die Flickarbeiten auf der A 30 an der Auffahrt Osnabrück-Hellern Richtung Hannover, die am vergangenen Wochenende für Staus gesorgt haben, sind abgeschlossen. Auch wenn ein Schild noch Tage danach bei Autofahrern für Verwirrung sorgte . Die Fahrt ist hier an diesem Wochenende (13. bis 15. September) wieder frei.

A30: Auf der A 30 kann sich dagegen zwischen Bissendorf und Natbergen in beiden Fahrtrichtungen der Verkehr wegen Bauarbeiten stauen. Die Anschlussstelle Bissendorf ist vorübergehend in Richtung Hannover gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Zwischen der Anschlussstelle Natbergen und Osnabrück-Süd wird ebenfalls gebaut. Auch hier kann die Fahrt ins Stocken geraten.

B68: An diesem Wochenende kann es darüber hinaus auf der B68 zwischen Wallenhorst und Bramsche in beiden Richtungen zu Verzögerungen kommen. Der Bramscher Bereich wurde gerade saniert. A uf einem Teilstück dürfen Autofahrer wegen Schleudergefahr aber höchstens 80 km/h fahren. Ab Beginn kommender Woche sollen die Bauarbeiten im Abschnitt der B 68 zwischen der Abfahrt Achmer/Pente und Wallenhorst aufgenommen werden. Die Baustelle werde bereits eingerichtet, hieß es von der Straßenbaubehörde. Bis Mitte Oktober stehen weitere Arbeiten auf der B68 an. Zum Beispiel zwischen den Anschlussstellen Osnabrück Nord/ A1 und Wallenhorst-Süd in der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Das Auffahren von der B 68 aus Richtung Bersenbrück auf die A1 in Richtung Dortmund sowie das Abfahren von der A1 aus Richtung Bremen auf die B 68 in Richtung Osnabrück ist in diesem Zusammenhang nicht möglich. Gesperrt wird dann auch in der Anschlussstelle Wallenhorst-Süd die Auffahrt zur B68 in Fahrtrichtung Osnabrück.

B214: Bis Mitte November kommt es auf der Bundesstraße 214 zwischen Holdorf und Gehrde zu Verkehrsbehinderungen, so teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Unterführung des „Rönnenbaches“, für die der Verkehr im Schutze einer Behelfsampel einspurig an der Baustelle vorbei geführt wird. Die Baukosten belaufen sich auf rund 130.000 Euro.