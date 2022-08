Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Tier klebte in Falle fest Fledermäuse flattern durchs Haus: Was tun? Eine Familie aus Osnabrück berichtet Von Martina Grothe | 27.08.2022, 12:00 Uhr

Kürzlich statteten uns zwei Fledermäuse einen Besuch in unserem Haus am Westerberg in Osnabrück ab. Leider verirrte sich eines der Tiere in eine Klebefalle. Wir haben sie selbst befreien können, das ist aber nicht immer eine gute Idee.