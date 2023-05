Flaschenwurf auf Gebäude am Hasetorwall ein gezielter Anschlag? Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Osnabrück ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand up-down up-down Vorfall gegen Vonovia? Nach Flaschenwurf mit Buttersäure in Osnabrück: Ermittlungen dauern an Von Julia Gödde-Polley | 12.05.2023, 12:56 Uhr

Nach dem Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Donnerstag in Osnabrück aufgrund einer mit Buttersäure gefüllten Flasche dauern die Ermittlungen an. Wer die Flasche auf das Haus am Hasetorwall geworfen hat, ist weiter unklar.