Die Osnabrücker Feuerwehr hat festgestellt, dass in der Flasche, die am Hasetorwall gefunden wurde, Buttersäure war. Symbolfoto: dpa/David Interlied up-down up-down Staatsschutz ermittelt Flasche mit Buttersäure gegen Hauswand in Osnabrück geworfen Von Anke Schneider | 11.05.2023, 12:57 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Osnabrücker Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einer sogenannten ABC-Erkundung ausgerückt. In Osnabrück-Westerberg wurde eine Flasche an eine Hauswand geworfen, deren Inhalt einen üblen Geruch verbreitete.