Vater und Sohn: Finn (links) und Marcus Praed sind ausgezeichnete Gitarristen und in dieser Funktion am 22. Dezember in Osnabrück aktiv. Foto: Thomas Wübker up-down up-down In der Lagerhalle und der Kleinen Freiheit Finn und Marcus Praed spielen am 22. Dezember in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.12.2022, 10:59 Uhr

Talent fällt nicht vom Himmel. Es wird oft vererbt. Meistens gilt es als „angeborene Begabung“. Diese These stützen Finn und Marcus Praed. Beide sind ausgezeichnete Gitarristen. Am 22. Dezember treten sie beide in Osnabrück auf – aber nicht gemeinsam. Während der Sohn bei der Songnight in der Lagerhalle ist, ist der Vater in der Kleinen Freiheit mit dem Haseland Orchester. Sie sind aber nicht die einzigen Musiker, die an diesem Wochenende verwandtschaftlich verbunden sind und auf einer Bühne stehen.