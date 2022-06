„Wir haben mit den Besuchen sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Chefarzt Dr. Burkhard Rodeck. Die Clowns schafften es bei ihren Besuchen in kürzester Zeit, die Kinder zu begeistern und ihre Stimmung aufzuhellen. Hinter dem Team von Doktor Clown stehen ausgebildete Theaterpädagogen, die bereits seit fast zehn Jahren in Krankenhäusern, Kindergärten, Senioren- und Pflegeheimen unterwegs sind und für gute Laune sorgen. Die Besuche werden jeweils durch Spenden finanziert.

Eine solche gab es jetzt auch speziell für die Doktor-Clown-Besuche in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Marienhospital Osnabrück: Denn der „Schmuse-Freund“, eine gemeinnützige Aktion aus Münster, die sich speziell an schwangere Frauen und ihren Nachwuchs richtet, zielt unter anderem auch darauf ab, jedes Jahr ein besonderes Projekt zu unterstützen. Für den Raum Osnabrück und Umgebung fiel die Wahl auf das Clown-Projekt.

Doch wie funktioniert diese Aktion? Der Schmuse-Freund ist eine fair gehandelte und handgefertigte Handpuppe, die seit dem Sommer des letzten Jahres auch in Osnabrück von gynäkologischen Praxen an Schwangere verteilt wird. Während die Handpuppe direkt für den zukünftigen Nachwuchs bestimmt ist, kommen den Eltern die Wertgutscheine zugute, die an dem Püppchen hängen. Sie stammen von unterstützenden Unternehmen aus Osnabrück und Umgebung, die nicht nur die Gutscheine, sondern auch die Puppe selbst sponsern.

Von dem Geld, das nicht für die Unkosten der Puppen benötigt wird, wird jedes Jahr ein Projekt in der jeweiligen Region unterstützt. Michele Cappiello, Kommunikationsdesigner aus Münster, hat die Schmuse-Freund-Aktion initiiert. Zuerst startete sie in Münster, dann in Osnabrück und jetzt auch im Raum Oldenburg/Bremen und in Hamburg.

Weitere Informationen im Internet unter www.schmusefreund.de.