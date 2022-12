Weinhandlung Veritas, Rolf Kaiser, OS: Weinhändler Kaiser hat Stress mit dem Finanzamt, weil er keine elektronische Kasse hat, Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Keine Registrierkasse im Laden Finanzamt lenkt ein: Osnabrücker Weinhändler darf weiter altmodisch sein Von Wilfried Hinrichs | 01.12.2022, 08:52 Uhr | Update vor 13 Min.

Rolf Kaiser will keine moderne Technik in seinem Laden. Und das darf so bleiben. Der Weinhändler hat sich im Streit mit dem Finanzamt Osnabrück durchgesetzt.