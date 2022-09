Nachfolger gesucht: Die Siegerband von Rock in der Region 2020 war Calling Orion. Am Samstag findet das Finale 2021 in Osnabrück statt. Foto: Christian Siemer up-down up-down Sieger des Jahres 2021 gesucht Finale von Rock in der Region am 10. September in Osnabrück Von Thomas Wübker | 05.09.2022, 12:10 Uhr

Vier Bands treten am Samstag, 10. September, beim Finale von Rock in der Region im Haus der Jugend in Osnabrück an. Den Besuchern werden unterschiedliche Musik-Stile geboten. Sie können außerdem mitentscheiden, wer den Wettbewerb gewinnt.